Стэн Кронке купил мажоритарную долю бейсбольного клуба "Лос-Анджелес Энджелс"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Американский бизнесмен Стэн Кронке достиг соглашения о покупке контролирующей доли в бейсбольном клубе "Лос-Анджелес Энджелс" у семьи Морено, говорится в пресс-релизе клуба.

В рамках сделки клуб был оценен в $4 млрд, пишет CNBC со ссылкой на информированные источники. Официально стоимость сделки, закрытие которой намечено на первый квартал следующего года, не раскрывается.

CNBC в июле оценил компанию Кронке Kroenke Sports and Entertainment (KSE) более чем в $26 млрд. Компания теперь владеет клубами во всех главных командных видах спорта: ей принадлежат "Лос-Анджелес Рэмс" из Национальной лиги американского футбола, баскетбольная команда "Денвер Наггетс", хоккейный клуб "Колорадо Эвеланш", лондонский футбольный клуб "Арсенал" и американский "Колорадо Рэпидз", а также команда по лакроссу "Колорадо Мамонтс". Все эти клубы становились победителями своих лиг за то время, что ими владеет Кронке.

KSE также принадлежит стадион SoFi, на котором играют "Рэмс" и "Лос-Анджелес Чарджерс". В начале следующего года стадион, постройка которого обошлась в $5 млрд, примет Супербоул - финальную игру чемпионата по американскому футболу и самое популярное телесобытие в США.

Семья Морено владела клубом "Лос-Анджелес Энджелс" с 2003 года, когда он был приобретен за $183,5 млн.