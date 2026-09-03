Батыргазиев заявил о намерении вернуться в любительский бокс и выступить на ОИ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион-2020, четырёхкратный чемпион России, бывший временный чемпион WBA во втором полулёгком весе, экс-обладатель пояса IBA.PRO Альберт Батыргазиев заявил о возвращении в бокс после паузы и намерении ближайшую часть карьеры провести на любительском ринге.

В июле 2025 года Батыргазиев на турнире "IBA.PRO 8" в Стамбуле уступил британцу Джеймсу Диккенсу, потерпев первое поражение в карьере. В декабре того же года он объявил, что берёт паузу в карьере.

"Я брал паузу, восстановился, залатал раны. Теперь готов рвать и менять. Буду готовиться на Кубок России в январе. До этого турнира нужно будет еще где-то выступить. Либо на международном турнире, либо на всероссийском", - приводит слова Батыргазиева пресс-служба Федерации бокса России.

"Эти эмоции не купишь ни за какие деньги. Это радость зрителей, друзей и родителей. Хочется пережить эти эмоции снова. Хочется порадовать публику. А профессиональный бокс на паузе. Хочу вернуться в любительский бокс и подготовиться к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе. Но сначала нужно отобраться. Пока это только на словах, нужно на деле доказывать. Пока боюсь давать интервью", - отметил он.

На профессиональном ринге 28-летний Батыргазиев одержал 12 побед (восемь – нокаутом), потерпел поражение.

На Олимпиаде в Токио россиянин завоевал золотую медаль в весе до 57 кг.