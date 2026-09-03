Боксер Георгий Юновидов уверен в чемпионских перспективах Никиты Цзю

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Бывший временный чемпион WBA в бриджервейте, боксер RCC Boxing Promotions россиянин Георгий Юновидов считает, что выводы после ничьи Никиты Цзю в поединке с Беном Махоуни делать не стоит.

"Чемпионские возможности у Никиты Цзю безусловно есть, и по одной ничьей выводы делать рано. Никита еще очень молод, я думаю, в команде сделают работу над ошибками и очень скоро вернутся с реваншем", - сказал Юновидов "Интерфаксу".

Сын Константина Цзю впервые не смог выйти победителем в своем профессиональном поединке. На кону этого боя стоял статус обязательного претендента по версии IBF в первом среднем весе, который так и остался неразыгранным. Бой двух представителей Австралии прошел 26 августа.

На профессиональном ринге для Никиты Цзю эта ничья стала первой. Также на счету 28-летнего спортсмена 12 побед (10 – нокаутом).

Что касается Юновидова, 11 сентября в Вологде он проведет реванш с Крисом Томпсоном из ЮАР. На кону боя будет стоять за пояс IBA.PRO Intercontinental в тяжелом весе. Этим поясом владеет Томпсон, одолевший Юновидова в титульном бою на турнире "IBA.PRO 11" в Маниле в октябре прошлого года.