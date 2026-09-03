Поиск

Боксер Георгий Юновидов уверен в чемпионских перспективах Никиты Цзю

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Бывший временный чемпион WBA в бриджервейте, боксер RCC Boxing Promotions россиянин Георгий Юновидов считает, что выводы после ничьи Никиты Цзю в поединке с Беном Махоуни делать не стоит.

СпортБой Никиты Цзю и Бена Махоуни победителя не выявилБой Никиты Цзю и Бена Махоуни победителя не выявилЧитать подробнее

"Чемпионские возможности у Никиты Цзю безусловно есть, и по одной ничьей выводы делать рано. Никита еще очень молод, я думаю, в команде сделают работу над ошибками и очень скоро вернутся с реваншем", - сказал Юновидов "Интерфаксу".

Сын Константина Цзю впервые не смог выйти победителем в своем профессиональном поединке. На кону этого боя стоял статус обязательного претендента по версии IBF в первом среднем весе, который так и остался неразыгранным. Бой двух представителей Австралии прошел 26 августа.

На профессиональном ринге для Никиты Цзю эта ничья стала первой. Также на счету 28-летнего спортсмена 12 побед (10 – нокаутом).

Что касается Юновидова, 11 сентября в Вологде он проведет реванш с Крисом Томпсоном из ЮАР. На кону боя будет стоять за пояс IBA.PRO Intercontinental в тяжелом весе. Этим поясом владеет Томпсон, одолевший Юновидова в титульном бою на турнире "IBA.PRO 11" в Маниле в октябре прошлого года.

бокс Георгий Юновидов Константин Цзю Никита Цзю
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аршавин вошел в тренерский штаб сборной России по медиафутболу

Аршавин вошел в тренерский штаб сборной России по медиафутболу

Андрей Рублев выбыл из US Open

Андрей Рублев выбыл из US Open

Даниил Медведев вышел в третий круг US Open

Российских лыжников допустили до международных стартов

Российских лыжников допустили до международных стартов

Восемь россиян вышли во второй круг US Open

Энцо Фернандес перешел из "Челси" в "Манчестер Сити" за 145 млн евро

Энцо Фернандес перешел из "Челси" в "Манчестер Сити" за 145 млн евро

"Ростов" обыграл ЦСКА в Кубке России по футболу

"Ростов" обыграл ЦСКА в Кубке России по футболу

ФИБА сняла ограничения с российских баскетболистов, тренеров и судей

ФХР обжаловала в CAS решение ИИХФ о недопуске россиян

ФХР обжаловала в CAS решение ИИХФ о недопуске россиян

Габриэл Жезус перешел из "Арсенала" в "Барселону"