Худоян стал шестикратным чемпионом России по боксу

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Эдмонд Худоян завоевал золото чемпионата России по боксу-2025 в Екатеринбурге.

В финале турнира в весовой категории до 48 кг он одолел Володю Мнацаканяна.

Таким образом, 29-летний Худоян стал шестикратным чемпионом России. Рекордсменом по титулам является Андрей Замковой, который выиграл чемпионат страны восемь раз.

В весовой категории до 51 кг Баир Батлаев в финале победил Расула Салиева, в решающем поединке представителей веса до 54 кг Вячеслав Рогозин взял верх над Максимом Кузнецовым.

В весовой категории до 57 кг Андрей Пегливанян оказался сильнее Эдуарда Саввина, в финале до 60 кг Всеволод Шумков победил Руслана Белоусова и стал четырехкратным чемпионом России.

"Отличный бой, четко построили план – и я его выполнил, - сказал Шумков журналистам. – Как планировали, так все и вышло. Я очень рад!"

Илья Попов стал двукратным чемпионом России в весовой категории до 63,5 кг, победив в финале Расула Магомедова.

Призовой фонд чемпионата России в 2025 году составляет 130 млн рублей. Чемпионы получат по 3 млн рублей, серебряные призеры – по 2 млн, бронзовые – по 1 млн.