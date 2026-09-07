Молодежная сборная России по футболу сыграет с Северной Македонией и Сербией

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Молодежная сборная России по футболу проведет товарищеские матчи против команд Северной Македонии и Сербии. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Встреча россиян с македонцами состоится 28 сентября в Скопье, а две игры против сборной Сербии пройдут 2 и 5 октября.

Иры пройдут в рамках учебно-тренировочного сбора национальной команды, который продлится с 19 сентября по 6 октября под руководством главного тренера Ивана Шабарова.

Подготовительный этап начнется 19 сентября на базе в Новогорске и завершится 26 сентября, после чего команда отправится на балканские сборы.