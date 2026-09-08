Арутюнян назвал высокими шансы Юновидова на победу в реванше с Томпсоном

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Боксер RCC Boxing Promotions Вартан Арутюнян, входящий в топ-5 рейтинга WBA в тяжелом весе, выразил уверенность в том, что у россиянина Георгия Юновидова есть все шансы одержать победу в предстоящем реванше с южноафриканцем Крисом Томпсоном. Поединок за пояс IBA Intercontinental в тяжелом весе состоится 11 сентября в Вологде.

Соперники уже встречались в октябре прошлого года на турнире IBA.PRO 11 в Маниле, где Томпсон одержал победу единогласным решением судей по итогам восьми раундов и завоевал титул.

"В этом бою Георгий сможет выиграть, теперь преимущество домашней площадки будет на его стороне. В этот раз Юновидов дома, нет акклиматизации, нет большого перелета до Манилы. Да и если вспомнить первый бой – он ведь получился довольно близким даже при всех сложностях с локацией. Так что считаю, что у Георгия в реванше есть все шансы на победу", - сказал Арутюнян "Интерфаксу".

Напомним, что в феврале текущего года Арутюнян сам встречался с Юновидовым на ринге, одержав досрочную победу и завоевав временный пояс WBA в бриджервейте.