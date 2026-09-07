Юновидов заявил о готовности к реваншу с Томпсоном за пояс IBA.PRO Intercontinental

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российский боксер Георгий Юновидов рассказал о высоком настрое на реванш с южноафриканцем Крисом Томпсоном за пояс IBA.PRO Intercontinental в тяжелом весе.

"Эмоции самые положительные! После февральского поединка была медицинская пауза сроком на месяц, а всё остальное время я тренировался с ещё большей одержимостью, не останавливаясь. Уже была проделана огромная техническая работа. Это касается и манеры ведения боя, и тактики под этого соперника. С нетерпением жду, чтобы наконец-то попробовать все это в деле", - приводит слова Юновидова пресс-служба Федерации бокса России.

Бой состоится 11 сентября в Вологде, восьмираундовый поединок возглавит турнир "Кубок губернатора Вологодской области".

Соперники уже встречались в октябре прошлого года на турнире в Маниле, где Томпсон одержал победу единогласным решением судей и завоевал титул. С тех пор оба спортсмена потерпели поражения: Юновидов в феврале уступил соотечественнику Вартану Арутюняну, лишившись временного пояса WBA в бриджервейте, а Томпсон в апреле проиграл Шону Потгитеру и потерял титул чемпиона ЮАР.