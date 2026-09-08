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Евгений Тищенко уверен в шансах Мурата Гассиева стать абсолютным чемпионом мира

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный чемпион Европы Евгений Тищенко выразил уверенность в том, что российский боксер Мурат Гассиев способен стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в ближайшие два года.

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"У меня самые большие ожидания. На мой взгляд, если сделать объединительный бой с Хрговичем, Мурат был бы явным фаворитом. С Кабайелем (немец Агит Кабайел – чемпион мира по версии WBC) было бы интереснее. Но вообще, Мурат может стать абсолютным чемпионом мира в нынешней ситуации в супертяжелом весе. Если будут делать объединительные бои, то в течение двух лет он может стать абсолютным чемпионом", — сказал Тищенко "Интерфаксу".

31 августа хорват Филип Хргович техническим нокаутом одолел британца Мозеса Итауму в поединке за вакантный пояс IBF.

Гассиев – чемпион мира по версии WBA.

Евгений Тищенко Мурат Гассиев бокс
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