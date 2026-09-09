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В Чите стартовал международный боксерский турнир "Евразийский кубок Даурии"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Чите прошла церемония открытия международного турнира по боксу "Евразийский кубок Даурии" среди юниоров 17–18 лет.

Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, в соревнованиях принимают участие 94 спортсмена из 19 стран мира, включая Россию, Белоруссию, Кубу, Бразилию, Иран, ЮАР.

Призовой фонд турнира составляет: 500 тыс. рублей за первое место, 200 тыс. — за второе и 100 тыс. — за третье. Тренеры победителей также получат по 100 тыс. рублей.

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