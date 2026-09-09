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Россияне с мировым рекордом завоевали 11 медалей во второй день ЧЕ по параплаванию

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Сборная России по паралимпийскому плаванию завоевала 11 наград во второй день чемпионата Европы в турецком городе Коджаэли.

На счету россиян в отчетный соревновательный день 4 золотые, 5 серебряных и 2 бронзовые медали.

Константин Бурмистров установил мировой рекорд на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S12. Российские спортсмены заняли весь пьедестал в этом виде программы: серебро досталось Владимиру Сотникову, бронза — Егору Кузьмину.

Золотые медали также выиграли Виктория Ищиулова (100 м на спине, S8), Милана Щелокова (50 м баттерфляем, S7) и эстафетная команда в составе Михаила Евсеенко, Галины Федуриной, Миры Ларионовой и Кирилла Пульвера, победившая в смешанной эстафете 4×50 м вольным стилем.

По итогам двух дней соревнований россияне имеют в активе 34 медали: 11 золотых, 16 серебряных и 7 бронзовых.

плавание
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