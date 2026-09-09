Тибо Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций УЕФА

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Вратарь "Реала" Тибо Куртуа заявил, что не сыграет за сборную Бельгии в матчах Лиги наций УЕФА.

Такое решение 34-летний спортсмен принял после встречи с новым главным тренером сборной Марком ван Боммелом, сообщает бельгийское издание HLN. Куртуа сказал ему, что нуждается в перерыве для восстановления сил и отдыха от интенсивного графика. На это ван Боммел ответил, что в таком случае не может гарантировать ему место в стартовом составе по возвращении.

Голкипер подчеркнул, что не завершает карьеру в сборной и планирует вернуться к выступлениям за национальную команду во время отборочных матчей к чемпионату Европы, где намерен вновь бороться за роль первого номера.

Куртуа выступает за сборную Бельгии с 2011 года. В ее составе стал бронзовым призером чемпионата мира 2018 года в России. В "Реале" на его счету многочисленные титулы национальных и международных клубных турниров. Также становился чемпионом Бельгии, Испании и Англии в составе "Генка", "Атлетико" и "Челси" соответственно.