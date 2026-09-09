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Сын Кими Райкконена присоединился к программе Red Bull Junior Team

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Финский гонщик Робин Райкконен, сын чемпиона мира "Формулы-1" 2007 года Кими Райкконена, стал участником молодежной программы команды Red Bull Racing. Соглашение вступит в силу с 2027 года, сообщается на сайте команды Red Bull.

11-летний Робин Райкконен выступает в картинге с раннего детства и успешно выступил в национальных и международных сериях Rotax и WSK.

Отмечается, что молодежная команда Red Bull добилась значительных успехов за эти годы. Среди ее выпускников — Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен и другие.

Кими Райкконен выступал в "Формуле-1" с 2002 по 2021 год. На его счету победы в 21 Гран-при, 103 подиума в целом и чемпионство в 2007 году.

Red Bull Себастьян Феттель Макс Ферстаппен Кими Райкконен
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