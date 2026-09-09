Ромеро станет новым капитаном сборной Аргентины после ухода Месси

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Защитник мадридского "Атлетико" Кристиан Ромеро назначен новым капитаном сборной Аргентины по футболу, сообщает TyC Sports.

Решение было принято главным тренером команды Лионелем Скалони. В качестве капитана сборной Аргентины Ромеро сменил Лионеля Месси, решившего покинуть национальную команду. Также завершил выступления за нее вице-капитан Николас Отаменди.

Месси выступал в сборной Аргентине 20 лет, из них 15 лет был капитаном команды.