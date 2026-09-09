Поиск

Ромеро станет новым капитаном сборной Аргентины после ухода Месси

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Защитник мадридского "Атлетико" Кристиан Ромеро назначен новым капитаном сборной Аргентины по футболу, сообщает TyC Sports.

Решение было принято главным тренером команды Лионелем Скалони. В качестве капитана сборной Аргентины Ромеро сменил Лионеля Месси, решившего покинуть национальную команду. Также завершил выступления за нее вице-капитан Николас Отаменди.

Месси выступал в сборной Аргентине 20 лет, из них 15 лет был капитаном команды.

футбол Лионель Месси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Действующий чемпион US Open Алькарас выбыл из турнира

Действующий чемпион US Open Алькарас выбыл из турнира

"Реал" обыграл "Интер" в первом туре Лиги чемпионов УЕФА

"Реал" обыграл "Интер" в первом туре Лиги чемпионов УЕФА

Месси в 17-й раз номинирован на "Золотой мяч"

Месси в 17-й раз номинирован на "Золотой мяч"

Матвей Сафонов номинирован на звание лучшего вратаря мира

Матвей Сафонов номинирован на звание лучшего вратаря мира

"Ливерпуль" впервые за 17 лет сменит титульного спонсора

Сборная России по футболу сыграет с Намибией и Нигерией

Сборная России по футболу сыграет с Намибией и Нигерией

Карен Хачанов вышел в четвертьфинал US Open

Карен Хачанов вышел в четвертьфинал US Open

"Спартак" обыграл ЦСКА в КХЛ

"Спартак" обыграл ЦСКА в КХЛ

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал US Open

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал US Open

Даниил Медведев выбыл из US Open

Даниил Медведев выбыл из US Open