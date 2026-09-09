Батраков вошел в стартовый состав "Галатасарая" на матч ЛЧ со "Спортингом"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России по футболу Алексей Батраков выйдет в стартовом составе "Галатасарая" на матч первого тура основной стадии Лиги чемпионов УЕФА против португальского "Спортинга".

Игра пройдет в Лиссабоне в среду и стартует в 22:00 мск.

Для 21-летнего россиянина это будет дебютный матч в главном клубном турнире Европы.

Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" 20 августа этого года. Футболист ранее озвучивал желание сыграть в Лиге чемпионов.

Также в среду вечером свой матч в ЛЧ проведет российский вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов, чья команда в Париже сыграет против словацкого "Слована".

Сафонов играет в ПСЖ с 2024 года, экс-голкипер "Краснодара" в составе французской команды дважды выиграл ЛЧ.