Карен Хачанов вышел в полуфинал US Open

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов победил бельгийца Александра Блокса в четвертьфинале турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.

При счете 6:2, 7:5, 3:2 в пользу россиянина Блокс отказался от продолжения борьбы. Ранее сообщалось, что он испытывает проблемы со здоровьем.

В мировом рейтинге Хачанов занимает 50-е место, Блокс – 34-е.

На турнирах Большого шлема наивысшим достижением для Хачанова являются выходы в полуфинал Australian Open и US Open.

Борьбу за выход в финал россиянин поведет со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым. Начало полуфинальной встречи запланировано на 22:00 мск 11 сентября. Счет по победам в очных встречах в данный момент 6-3 в пользу Зверева.

Другую пару 1/2 финала составили американцы Фрэнсис Тиафо (№12 в мировом рейтинге) и Бен Шелтон (9).