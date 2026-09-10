ПСЖ с Сафоновым разгромил "Слован" в Лиге чемпионов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" со счетом 6:1 победили команду "Слован" из Словакии в матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча состоялась на поле ПСЖ.

В составе победителей три гола забил Ферран Торрес (31, 47, 57 минуты), два – Усман Дембеле (17, 23), один – Фабиан Руис (88). В составе "Слована" на 59-й минуте отличился Сулейман Камара.

Вратарь сборной России Матвей Сафонов отыграл в составе ПСЖ весь матч.

ПСЖ – действующий победитель Лиги чемпионов.

Результаты остальных матчей игрового вечера:

"Барселона" - "Фейеноорд" - 5:1

"Штутгарт" - "Викинг" - 3:1

"Наполи" - "Арсенал" - 0:1

"Спортинг" - "Галатасарай" - 3:1

"Ливерпуль" - "Атлетико" - 2:1