Покинувший "Спартак" Хлусевич перешел в "Ростов"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Защитник Даниил Хлусевич стал игроком "Ростова", сообщает пресс-служба футбольного клуба из Ростова-на-Дону.

"Приветствуем Даниила и желаем как можно больше ярких игр в нашей команде!" - говорится в сообщении.

О сроках действия контракта с 25-летним футболистом не говорится.

Предыдущим клубом Хлусевича был московский "Спартак", который он покинул в четверг по согласию сторон. В столичной команде он провел 110 официальных матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 12 результативных передач.

В весенней части сезона-2025/26 защитник провел восемь матчей за грозненский "Ахмат" на правах аренды. На его счету также пять матчей за сборную России.