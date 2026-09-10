Поиск

Покинувший "Спартак" Хлусевич перешел в "Ростов"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Защитник Даниил Хлусевич стал игроком "Ростова", сообщает пресс-служба футбольного клуба из Ростова-на-Дону.

"Приветствуем Даниила и желаем как можно больше ярких игр в нашей команде!" - говорится в сообщении.

О сроках действия контракта с 25-летним футболистом не говорится.

Предыдущим клубом Хлусевича был московский "Спартак", который он покинул в четверг по согласию сторон. В столичной команде он провел 110 официальных матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 12 результативных передач.

В весенней части сезона-2025/26 защитник провел восемь матчей за грозненский "Ахмат" на правах аренды. На его счету также пять матчей за сборную России.

футбол Спартак Ростов Даниил Хлусевич
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Футболист сборной Чили Гутьеррес перешел в московское "Динамо"

Назван окончательный состав сборной России на ЧЕ по боксу

ISU отказал Валиевой в нейтральном статусе

ISU отказал Валиевой в нейтральном статусе

Карен Хачанов вышел в полуфинал US Open

Карен Хачанов вышел в полуфинал US Open

ПСЖ с Сафоновым разгромил "Слован" в Лиге чемпионов

Мирра Андреева проиграла в четвертьфинале US Open

Полузащитник "Крыльев Советов" Олейников перешел в ЦСКА

Действующий чемпион US Open Алькарас выбыл из турнира

Действующий чемпион US Open Алькарас выбыл из турнира

"Реал" обыграл "Интер" в первом туре Лиги чемпионов УЕФА

"Реал" обыграл "Интер" в первом туре Лиги чемпионов УЕФА

Месси в 17-й раз номинирован на "Золотой мяч"

Месси в 17-й раз номинирован на "Золотой мяч"