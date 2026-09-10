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ISU отказал Валиевой в нейтральном статусе

К международным соревнованиям также не допущены Марк Кондратюк и пара танцоров на льду Александра Степанова/Иван Букин

ISU отказал Валиевой в нейтральном статусе
Фигуристка Камила Валиева
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что российские фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара танцоров на льду Александра Степанова/Иван Букин больше не соответствуют требованиям для получения нейтрального статуса.

В заявлении на сайте ISU говорится, что эти спортсмены не допущены к участию в международных соревнованиях на сезон-2026/27.

"Каждое решение может быть обжаловано в соответствии с регламентом организации", - говорится в сообщении организации.

Ранее СМИ сообщали, что ISU временно отозвал нейтральный статус у Валиевой и Кондратюка.

Ранее ISU допустил российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях с сезона-2026/27 в нейтральном статусе. В августе сообщалось, что Валиевой предоставлен нейтральный статус.

ISU фигурное катание
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