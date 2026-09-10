Назван окончательный состав сборной России на ЧЕ по боксу

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб мужской сборной России по боксу определился с составом спортсменов, которые примут участие в чемпионате Европы в Болгарии в сентябре.

Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, цвета национальной команды будут защищать: Баир Батлаев (до 50 кг), Вячеслав Рогозин (до 55 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Расул Магомедов (до 65 кг), Сергей Колденков (до 70 кг), Исмаил Муцольгов (до 75 кг), Чеэрав Ашалаев (до 80 кг), Дмитрий Карманов (до 85 кг), Рамазан Дадаев (до 90 кг), Давид Суров (свыше 90 кг).

"В одном весе – 90 кг – у нас были сомнения. Провели спарринг, и Рамазан Дадаев победил Тимура Гамзатова в виду травмы у последнего", - сказал главный тренер сборной России Виктор Фархутдинов.

"Состав у нас хороший, будем стараться завоевать как можно больше золотых медалей и первое командное место. Медальный план – четыре золотых награды", - добавил он.

Фархутдинов обратил внимание на то, что у сборной России "будет много сильных соперников".

"Ирландская команда очень хорошая, английская, у Болгарии сильная сборная. Испания, Италия тоже составят конкуренцию. Лёгких боев у нас не будет. Большое спасибо боксёрам, которые после чемпионата России приехали помочь в подготовке сборной", - заявил тренер.

ЧЕ пройдет под эгидой World Boxing в Софии с 17 по 25 сентября, россияне выступят под флагом и гимном РФ.