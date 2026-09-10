Футболист сборной Чили Гутьеррес перешел в московское "Динамо"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник Максимилиано Гутьеррес стал игроком "Динамо", сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Контракт с 22-летним спортсменом рассчитан до конца сезона-2030/31.

Гутьеррес принадлежал "Уачипато", воспитанником которого он является. В составе этой команды он выиграл Кубок Чили. С февраля этого клуба Гутьеррес на правах аренды играл за аргентинский "Индепендьенте", в 17 матчах забив 4 гола.

С сентября 2024 года футболист выступает за сборную Чили: в семи матчах в ее составе забил два гола.