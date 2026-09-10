"Динамо" арендовало у "Осера" футболиста сборной Гаити

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной Гаити Жозуэ Казимир перешел в "Динамо", сообщается на сайте московского футбольного клуба.

"Динамо" арендовало 24-летнего игрока у французского "Осера" до конца сезона-2026/27 с правом последующего выкупа.

Казимир – воспитанник "Гавра", с которым он выиграл Лигу 2 (второй по значимости дивизион во французском футболе) и провел два сезона в Лиге 1. Летом 2025 года он перешел в "Осер", за который сыграл 33 матча в Лиге 1.

Летом 2026 года Казимир принял участие в трех матчах чемпионата мира. Всего на счету спортсмена 10 матчей за национальную команду.