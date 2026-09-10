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Футболист ЦСКА Гайич выбыл на три месяца

Футболист ЦСКА Гайич выбыл на три месяца
Футболист Милан Гайич
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Защитник ЦСКА Милан Гайич будет прооперирован, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

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"По результатам обследования, с учетом локализации и степени повреждения, принято решение о проведении оперативного лечения травмированной мышцы, что позволит минимизировать риск рецидива", - говорится в сообщении.

Ожидается, что серб будет прооперирован на три недели, ориентировочный срок восстановления – около трех месяцев.

30-летний Гайич получил травму 1 сентября в матче Кубка Росси против "Ростова" (0:2).

Ранее из-за травм на длительные сроки выбыли защитник ЦСКА Мойзес и полузащитник Дмитрий Баринов.

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