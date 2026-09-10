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Футболист "Динамо" Тюкавин дисквалифицирован на два матча РПЛ

Один матч отстранения носит условный характер

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на два матча дисквалифицировал нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина за агрессивное поведение во время игры РПЛ против "Спартака".

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Отстранение будет распространяться на матчи РПЛ, один из них – условно, сообщается на сайте РФС. Испытательный срок – до конца сезона-2026/27.

6 сентября "Динамо" на своем поле победило "Спартак" со счетом 2:1. На 72-й минуте Тюкавин был удален за грубую игру против защитника "Спартака" Александера Джику.

После игры "Динамо" просило отменить удаление Тюкавина, однако КДК РФС оставил красную карточку футболисту в силе.

В турнирной таблице после седьмого тура "Динамо" занимает третье место, "Спартак" - четвертое; у команд по 13 очков.

Спартак футбол Динамо
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