Футболист "Динамо" Тюкавин дисквалифицирован на два матча РПЛ

Один матч отстранения носит условный характер

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на два матча дисквалифицировал нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина за агрессивное поведение во время игры РПЛ против "Спартака".

Отстранение будет распространяться на матчи РПЛ, один из них – условно, сообщается на сайте РФС. Испытательный срок – до конца сезона-2026/27.

6 сентября "Динамо" на своем поле победило "Спартак" со счетом 2:1. На 72-й минуте Тюкавин был удален за грубую игру против защитника "Спартака" Александера Джику.

После игры "Динамо" просило отменить удаление Тюкавина, однако КДК РФС оставил красную карточку футболисту в силе.

В турнирной таблице после седьмого тура "Динамо" занимает третье место, "Спартак" - четвертое; у команд по 13 очков.