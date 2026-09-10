"Спартак" в шестой раз подряд обыграл СКА в КХЛ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" со счетом 3:1 взяли верх над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча прошла в Москве.

На 5-й минуте Уилсон Скотт вывел СКА вперед.

На 42-й минуте Александр Беляев сравнял счет, на 48-й Михаил Мальцев забросил победную для "Спартака" шайбу. На 60-й минуте спартаковец Егор Филин установил окончательный счет, поразив пустые ворота.

СКА потерпел первое поражение в четырех матчах и с 6 очками занимает второе место в Западной конференции. Выигравший второй матч подряд "Спартак" занимает третье место – 4 очка в трех встречах. Лидирует действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский "Локомотив" - 6 очков в трех матчах.

Между тем, "Спартак" обыграл СКА в шестом матче КХЛ подряд. Предыдущая победа СКА над "красно-белыми" датировано 30 января 2025 года, когда петербуржцы одолели "Спартак" в Москве со счетом 4:3 (в овертайме).