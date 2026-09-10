Полузащитник "Динамо" Бабаев перешел в "Рубин" на правах аренды

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Ульви Бабаев продолжит карьеру в казанском "Рубине" на правах аренды. Об этом говорится в сообщениях клубов.

Арендное соглашение 22-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2026/27 и предусматривает опцию последующего выкупа.

Действующий контракт Бабаева с "Динамо" действует до июня 2030 года.

Бабаев – воспитанник "Динамо", за основную команду играл с июля 2025 года. В сезоне-2025/26 он провел 26 матчей и забил пять мячей