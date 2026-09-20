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Джошуа Ван защитил титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Джошуа Ван из Мьянмы победил бразильского бойца смешанного стиля Алехандре Пантожу в главном поединке турнира UFC 331 в Лос-Анджелесе.

По итогам пяти раундов победу Джошуа Вану присудили единогласным решением судей.

На кону поединка стоял чемпионский пояс UFCв наилегчайшем весе, принадлежавший Вану. Представитель Мьянмы, таким образом, защитил титул чемпиона.

На счету Вана в ММА 18 побед и два поражения. Пантожа проиграл в седьмой раз, выиграв 30 поединков.

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