"Зенит" обыграл "Балтику" и поднялся на третье место в РПЛ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" одержал победу над калининградской "Балтикой" со счетом 3:2 в гостевом матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей отличились Максим Глушенков (9-я минута), Александр Соболев (16) и Луис Энрике (49). У хозяев поля забили Брайан Хиль (22) и Илья Петров (81). Полузащитник "Зенита" Артем Карпукас, перешедший из московского "Локомотива", отметился первым результативным действием за новую команду, отдав голевую передачу в эпизоде с первым голом.

Благодаря этой победе "Зенит" набрал 18 очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы. "Балтика" с 11 очками занимает восьмое место.

В следующем туре "Зенит" 10 октября сыграет на выезде с "Краснодаром", а "Балтика" днем позже встретится в гостях с грозненским "Ахматом".