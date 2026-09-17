Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков

Сергей Чепиков Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщил в телеграм-канале руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.



В Союзе биатлонистов России уточнили, что Чепиков умер после продолжительной болезни.

Он стал олимпийским чемпионом в эстафете на Играх 1988 года в Калгари и в спринте на зимних Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере.

Кроме того, он трижды выигрывал олимпийское серебро и один раз бронзовую медаль.



Чепиков также дважды выигрывал золото чемпионата мира: в командной гонке (1989) и в смешанной эстафете (2006).

Он первым из россиян стал обладателем Кубка мира - в 1990 и 1991 годах.

Чепиков являлся депутатом Госдумы от партии "Единая Россия". Он был избран по избирательному округу N170 в городе Березовском Свердловской области в 2021 году.