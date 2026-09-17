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Clearlake получила полный контроль над "Челси", выкупив доли у других акционеров

Clearlake получила полный контроль над "Челси", выкупив доли у других акционеров
Фото: Chris Lee - Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры английского футбольного клуба "Челси" Марк Уолтер и Тодд Боэли достигли соглашения о продаже своих долей инвестиционной компании Clearlake Capital, которая теперь получит полный контроль над клубом.

Сумма сделки не раскрывается. Bloomberg пишет со ссылкой на источники, что в рамках сделки стоимость лондонского клуба была оценена примерно в 5 млрд фунтов стерлингов ($6,7 млрд).

Боэли также оставит пост председателя совета директоров "Челси".

Консорциум инвесторов, в который вошли Боэли, Уолтер и Clearlake, выкупил клуб за 2,5 млрд фунтов стерлингов в 2022 году, когда Роман Абрамович был вынужден продать его из-за санкций. Вскоре между членами консорциума возникли разногласия относительно стратегии развития команды, включая покупки дорогих игроков.

"Челси" занял лишь 10-е место в прошлом сезоне Английской премьер-лиги, лишившись права выступать в еврокубках в этом сезоне.

Челси футбол
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