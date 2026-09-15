Месси вызван в сборную Аргентины
Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" ранее объявлял о завершении выступлений за национальную команду
Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий Лионель Месси получил вызов в сборную Аргентины на товарищеский матч против национальной команды Бенина.
Об этом сообщается на сайте Ассоциации футбола Аргентины.
Ожидается, что игра станет прощальной для Месси в сборной страны.
Матч пройдет 6 октября в Буэнос-Айресе.
39-летний Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины 31 августа. Он – ее рекордсмен по числу матчей (207) и голов (125), в ее составе Месси выиграл чемпионат мира, дважды – Кубок Америки, стал олимпийским чемпионом.
Месси – восьмикратный обладатель "Золотого мяча", приза, вручаемого лучшему футболисту мира по итогам года.
На клубном уровне Месси защищает цвета "Интер Майами" (США). Значительную часть карьеры провел в испанской "Барселоне", выиграв с ней множество национальных и международных титулов.