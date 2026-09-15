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Месси вызван в сборную Аргентины

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" ранее объявлял о завершении выступлений за национальную команду

Месси вызван в сборную Аргентины
Фото: AP/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий Лионель Месси получил вызов в сборную Аргентины на товарищеский матч против национальной команды Бенина.

СпортМесси объявил о завершении выступлений за сборную АргентиныМесси объявил о завершении выступлений за сборную АргентиныЧитать подробнее

Об этом сообщается на сайте Ассоциации футбола Аргентины.

Ожидается, что игра станет прощальной для Месси в сборной страны.

Матч пройдет 6 октября в Буэнос-Айресе.

39-летний Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины 31 августа. Он – ее рекордсмен по числу матчей (207) и голов (125), в ее составе Месси выиграл чемпионат мира, дважды – Кубок Америки, стал олимпийским чемпионом.

Месси – восьмикратный обладатель "Золотого мяча", приза, вручаемого лучшему футболисту мира по итогам года.

На клубном уровне Месси защищает цвета "Интер Майами" (США). Значительную часть карьеры провел в испанской "Барселоне", выиграв с ней множество национальных и международных титулов.

футбол Лионель Месси
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