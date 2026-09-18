Международная федерация хоккея на траве сняла все санкции с россиян

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Международная федерация хоккея на траве (FIH) допустила российских спортсменов и команды к соревнованиям под своей эгидой без ограничений. Об этом сообщил министр спорта, глава ОКР Михаил Дегтярев.

"Сняты ограничения на использование российского флага, гимна и символики, а также на проведение мероприятий и соревнований FIH в России", - написал Дегтярев в своем канале в мессенджере Max.

Ранее МОК рекомендовал международные спортивные организации снять санкции с россиян.

FIHотстранила россиян от международных соревнований в начале 2022 года. В феврале 2026 года она допустила российских спортсменов к международным турнирам.