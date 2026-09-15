Батраков и Соболев попали в состав сборной России на товарищеские матчи

Нападающий "Зенита" Александр Соболев Фото: ФК "Зенит"/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник турецкого "Галатасарая" Алексей Батраков и нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев вошли в состав сборной России по футболу на ее ближайшие товарищеские матчи. Об этом сообщается на сайте РФС.

Полностью список выглядит следующим образом:

Вратари: Матвей Сафонов ("Пари Сен-Жермен"), Антон Митрюшкин ("Локомотив"), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Александр Максименко ("Спартак").

Защитники: Арсен Адамов ("Ахмат"), Мингиян Бевеев ("Балтика"), Илья Вахания ("Краснодар"), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Игорь Дивеев ("Зенит"), Виктор Мелехин ("Ростов"), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба – "Локомотив"), Максим Осипенко ("Динамо", Москва).

Полузащитники: Артем Карпукас, Максим Глушенков (оба – "Зенит"), Данил Пруцев, Наиль Умяров (оба – "Спартак"), Алексей Батраков ("Галатасарай"), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все – ЦСКА), Алексей Миранчук ("Атланта Юнайтед"), Максим Петров ("Балтика"), Лечи Садулаев ("Ахмат"), Александр Головин ("Монако").

Нападающие Константин Тюкавин ("Динамо", Москва), Дмитрий Воробьев ("Краснодар"), Александр Соболев ("Зенит").

Тренировочный сбор начнется 21 сентября.

29 сентября сборная России в Казани сыграет с Ираном, 3 октября – с Намибией в Екатеринбурге, 6 октября – с Нигерией в Нижнем Новгороде.

В настоящее время сборная России находится под санкциями ФИФА и УЕФА и принимает участие только в контрольных матчах.