Команда Таранова выиграла чемпионат России по парусному спорту в дисциплине "матчевые гонки"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - На Пироговском водохранилище завершился чемпионат России по парусному спорту в дисциплине "матчевые гонки".

Соревнование прошло в статусе World Sailing Grade 3 и и стало вторым этапом Match Racing Club Tour 2026.

Борьбу за награды вели 10 команд, выступавших на монотипных яхтах класса Open 800. За три гоночных дня спортсмены провели 107 матчей, включая два полных круговых этапа (раунд-робина), полуфинал и финал.

Фото: Алексей Иванов

В решающей серии команда Максима Таранова одержала победу над соперниками со счетом 3:2 и завоевала титул чемпионов России 2026 года. Второе место в общем зачете заняла команда Владимира Липавского, третье — команда Павла Зимина.

В женском зачете золото досталось команде Екатерины Кочкиной, серебро — Анастасии Евтиховой, бронза — Варваре Хуторненко.

"Это было невероятно! Матчевые гонки — самая зрелищная дисциплина парусного спорта, и мы снова в этом убедились", — отметили организаторы турнира, выразив благодарность судьям, партнерам и участникам.

Соревнования проводились Всероссийской федерацией парусного спорта совместно с "УЦ Парусная Академия".