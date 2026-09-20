Поиск

"Анадолу Эфес" стал первым иностранным обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Турецкий баскетбольный клуб "Анадолу Эфес" обыграл краснодарский "Локомотив-Кубань" в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Результат встречи в Москве - 88:82 (25:22, 16:25, 26:21, 21:14).

Самым результативным игроком встречи стал защитник турецкой команды Майк Джеймс, набравший 27 очков. У "Локомотива-Кубани" по 20 баллов набрали Максим Барашков и Алексей Покушевски.

"Анадолу Эфес" стал первым в истории турнира иностранным клубом, завоевавшим этот трофей. Ранее победителями Суперкубка становились только российские команды — ЦСКА (трижды) и "Зенит" (дважды).

В матче за третье место московский ЦСКА разгромил казанский УНИКС со счетом 79:59.

баскетбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Атлетико" победил "Реал" в чемпионате Испании по футболу

Дзюба усомнился, что продолжит карьеру

Россиянин Царукян нокаутировал бразильца Руффи на турнире UFC 331

Россиянин Царукян нокаутировал бразильца Руффи на турнире UFC 331

Умер чемпион Европы по футболу 1968 года Сандро Маццола

Кейн быстрее всех в истории забил 100 голов в Бундеслиге

Роналду вызван в сборную Португалии на матчи Лиги наций УЕФА

Международная федерация хоккея на траве сняла все санкции с россиян

Международная федерация хоккея на траве сняла все санкции с россиян
Умершие знаменитости

Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков

Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков

Clearlake получила полный контроль над "Челси", выкупив доли у других акционеров

Clearlake получила полный контроль над "Челси", выкупив доли у других акционеров

"Зенит" обыграл "Балтику" и поднялся на третье место в РПЛ

"Зенит" обыграл "Балтику" и поднялся на третье место в РПЛ