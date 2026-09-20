"Анадолу Эфес" стал первым иностранным обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Турецкий баскетбольный клуб "Анадолу Эфес" обыграл краснодарский "Локомотив-Кубань" в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Результат встречи в Москве - 88:82 (25:22, 16:25, 26:21, 21:14).

Самым результативным игроком встречи стал защитник турецкой команды Майк Джеймс, набравший 27 очков. У "Локомотива-Кубани" по 20 баллов набрали Максим Барашков и Алексей Покушевски.

"Анадолу Эфес" стал первым в истории турнира иностранным клубом, завоевавшим этот трофей. Ранее победителями Суперкубка становились только российские команды — ЦСКА (трижды) и "Зенит" (дважды).

В матче за третье место московский ЦСКА разгромил казанский УНИКС со счетом 79:59.