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Сборная России выиграла общекомандный зачет Кубка мира по самбо

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Сборная России по самбо стала победителем общекомандного зачета на Кубке мира по самбо в Душанбе.

Россияне заработали 45 медалей: 17 золотых, 14 серебряных и 14 бронзовых.

Второе место заняла сборная Узбекистана (4, 6, 13), третье — команда Белоруссии (4, 1, 7). Российские и белорусские спортсмены выступали на турнире под национальными флагами своих стран.

Борьбу за награды 234 спортсмена из 14 стран. Медали разыгрывались в 33 весовых категориях в спортивном и боевом самбо, а также в самбо среди спортсменов с нарушением зрения (класс SVI1), где выступали как мужчины, так и женщины.

самбо
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