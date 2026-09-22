Капитан "Реала" выбыл из-за травмы

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитнику "Реала" Федерико Вальверде диагностировали растяжение связок левого голеностопного сустава, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

Точные сроки восстановления капитана команды пока не называются, они будут зависеть от дальнейшей динамики состояния футболиста.

Федерико Вальверде был травмирован во время матча чемпионата Испании против "Атлетико" 20 сентября. В той игре "Реал" потерпел поражение со счетом 1:2.