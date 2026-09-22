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Российские велогонщики вылетели из Турции в Канаду на ЧМ после проблем с логистикой

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Члены сборной России по велоспорту на шоссе вылетели из Турции в Канаду на чемпионат мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации велоспорта России.

СпортВ аэропорту Турции отказывают в выдаче велосипедов российским гонщикам перед ЧМВ аэропорту Турции отказывают в выдаче велосипедов российским гонщикам перед ЧМЧитать подробнее

Россияне должны были оказаться в Монреале раньше, однако своевременно добраться до места проведения соревнования не удалось в связи с проблемами с вылетом из Внуково. Рейсы, которыми должны были отправиться гонщики, были перенесены на более поздний срок, что сделало невозможным участие спортсменов в первой дисциплине программы чемпионата.

Более суток сборная России находилась в Стамбуле, но, как заявлял ее главный тренер Иракли Абрамян, не смогла на это время получить велосипеды для подготовки к стартам: аэропорт отказал в выдаче.

Чемпионат мира стартовал 21 сентября и будет проходить до 27 сентября. Россияне получили право выступить на ЧМ в нейтральном статусе.

велоспорт Стамбул
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