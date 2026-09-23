Турецкий футболист скончался в возрасте 25 лет

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Турецкий футболист Толга Календер умер на 26-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Турецкой футбольной федерации.

Официальная причина смерти не уточняется. По информации местных СМИ, игрок в течение некоторого времени проходил лечение в больнице из-за проблем со здоровьем. Похороны футболиста запланированы на среду.

Последним клубом защитника был "Бандырмаспор", выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата Турции. Ранее он также защищал цвета "Истанбул Башакшехир", "Адана Демирспор", "Байрампашаспор" и "Диярбакырспор".