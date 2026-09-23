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Сафонов нацелен попасть в топ-5 лучших вратарей мира

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Голкипер французского ПСЖ и сборной России по футболу Матвей Сафонов заявил, что хотел бы войти в число пяти лучших вратарей мира.

"Моя максимальная цель с прошлого сезона. Я стараюсь не мечтать, а ставить цели, которых могу добиться. Если у меня это получится, то сезон будет успешным", - приводит слова Сафонова "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что Сафонов вошел в число номинантов на звание лучшего голкипера мира 2026 года по версии журнала France Football.

В составе ПСЖ россиянин становился чемпионом Франции, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. В серии пенальти матча за Межконтинентальный кубок против бразильского "Ботафого" Сафонов отразил четыре пенальти.

Во французский клуб вратарь перешел летом 2024 года из "Краснодара".

футбол Матвей Сафонов
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