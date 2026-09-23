Россияне Демурчян, Олифиренко и Суров вышли в финал ЧЕ по боксу

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Россиянка Анастасия Демурчян победила Стеллу Блажкову из Чехии в полуфинале чемпионата Европы по боксу в Софии.

Спортсменки представляют весовую категорию до 80 кг.

В категории веса свыше 80 кг Ксения Олифиренко оказалась сильнее венгерки Софии Жиры и также вышла в финал.

В полуфинале мужского турнира Баир Батлаев победил армянина Рудольфа Гарбояна из Армении. Он поборется за золото в категории веса до 50 кг.

Сергей Колденков победил француза Макана Траоре в полуфинале весовой категории до 70 кг.

Дмитрий Карманов взял верх над хорватом Антонио Грабичем (до 85 кг).

Давид Суров (свыше 90 кг) одержал победу над представителем Австрии Ахмедом Хагагом.

ЧЕ стартовал 17 сентября. Турнир проводится под эгидой World Boxing, россияне выступают под флагом и гимном РФ.