Поиск

Россияне Демурчян, Олифиренко и Суров вышли в финал ЧЕ по боксу

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Россиянка Анастасия Демурчян победила Стеллу Блажкову из Чехии в полуфинале чемпионата Европы по боксу в Софии.

Спортсменки представляют весовую категорию до 80 кг.

В категории веса свыше 80 кг Ксения Олифиренко оказалась сильнее венгерки Софии Жиры и также вышла в финал.

В полуфинале мужского турнира Баир Батлаев победил армянина Рудольфа Гарбояна из Армении. Он поборется за золото в категории веса до 50 кг.

Сергей Колденков победил француза Макана Траоре в полуфинале весовой категории до 70 кг.

Дмитрий Карманов взял верх над хорватом Антонио Грабичем (до 85 кг).

Давид Суров (свыше 90 кг) одержал победу над представителем Австрии Ахмедом Хагагом.

ЧЕ стартовал 17 сентября. Турнир проводится под эгидой World Boxing, россияне выступают под флагом и гимном РФ.

бокс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Футболист ЦСКА Кисляк стал самым дорогим игроком РПЛ

FIS сняла запрет для представляющих ЦСКА и "Динамо" российских лыжников

Карту болельщика введут на матчах Кубка России по футболу с 1 октября

Карту болельщика введут на матчах Кубка России по футболу с 1 октября

Главный тренер сборной Испании по футболу продлил контракт с федерацией

В аэропорту Турции отказывают в выдаче велосипедов российским гонщикам перед ЧМ

В аэропорту Турции отказывают в выдаче велосипедов российским гонщикам перед ЧМ

РФС представил новую форму сборной России

"Атлетико" победил "Реал" в чемпионате Испании по футболу

Дзюба усомнился, что продолжит карьеру

Россиянин Царукян нокаутировал бразильца Руффи на турнире UFC 331

Россиянин Царукян нокаутировал бразильца Руффи на турнире UFC 331

Умер чемпион Европы по футболу 1968 года Сандро Маццола