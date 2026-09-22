Поиск

Восемь россиян вышли во вторник в полуфинал ЧЕ по боксу в Софии

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Восемь российских боксеров одержали победы в прошедших во вторник четвертьфинальных поединках на чемпионате Европы в Софии.

Женщины: Юлия Чумгалакова (до 48 кг), Азалия Аминева (до 65 кг), Надежда Голубева (до 70 кг), Салтанат Меденова (до 75 кг), Анастасия Демурчян (до 80 кг).

Мужчины: Баир Батлаев (до 50 кг), Вячеслав Рогозин (до 55 кг), Давид Суров (свыше 90 кг).

ЧЕ стартовал 17 сентября. Турнир проводится под эгидой World Boxing, россияне выступают под флагом и гимном РФ.

бокс World Boxing
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

FIS сняла запрет для представляющих ЦСКА и "Динамо" российских лыжников

Карту болельщика введут на матчах Кубка России по футболу с 1 октября

Карту болельщика введут на матчах Кубка России по футболу с 1 октября

Главный тренер сборной Испании по футболу продлил контракт с федерацией

В аэропорту Турции отказывают в выдаче велосипедов российским гонщикам перед ЧМ

В аэропорту Турции отказывают в выдаче велосипедов российским гонщикам перед ЧМ

РФС представил новую форму сборной России

"Атлетико" победил "Реал" в чемпионате Испании по футболу

Дзюба усомнился, что продолжит карьеру

Россиянин Царукян нокаутировал бразильца Руффи на турнире UFC 331

Россиянин Царукян нокаутировал бразильца Руффи на турнире UFC 331

Умер чемпион Европы по футболу 1968 года Сандро Маццола

Кейн быстрее всех в истории забил 100 голов в Бундеслиге