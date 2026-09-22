Восемь россиян вышли во вторник в полуфинал ЧЕ по боксу в Софии

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Восемь российских боксеров одержали победы в прошедших во вторник четвертьфинальных поединках на чемпионате Европы в Софии.

Женщины: Юлия Чумгалакова (до 48 кг), Азалия Аминева (до 65 кг), Надежда Голубева (до 70 кг), Салтанат Меденова (до 75 кг), Анастасия Демурчян (до 80 кг).

Мужчины: Баир Батлаев (до 50 кг), Вячеслав Рогозин (до 55 кг), Давид Суров (свыше 90 кг).

ЧЕ стартовал 17 сентября. Турнир проводится под эгидой World Boxing, россияне выступают под флагом и гимном РФ.