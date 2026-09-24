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Роналду нацелен на 1000 голов в карьере

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду рассчитывает добиться отметки в 1000 голов за карьеру и вновь в составе национальной команды выиграть Лигу наций УЕФА.

"Моя цель – и то, и другое", - приводит слова Роналду пресс-служба Португальской федерации футбола.

Сборной Португалии в скором времени предстоит провести три матча в Лиге наций УЕФА – против Уэльса (24 сентября), Норвегии (27 сентября и 4 октября) и Дании (1 октября).

Ранее предполагалось, что 41-летний Роналду завершит выступления за сборную Португалии после окончания прошедшего летом этого года чемпионата мира.

В составе сборной Роналду стал чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций УЕФА.

В общей сложности на счету футболиста 979 голов в профессиональной карьере.

Криштиану Роналду футбол Португалия
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