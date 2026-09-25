Зарипов уверен, что Овечкин побьет абсолютный рекорд НХЛ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий Александр Овечкин традиционно подойдет к сезону в КХЛ в оптимальной форме и покажет результативный хоккей, считает трехкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина КХЛ Данис Зарипов.

"Саша — большой профессионал. Мы всегда ждем от него больших побед, голов и рекордов, к чему уже привыкли. Никто, наверное, не сомневается, что он подготовит себя к сезону и, несмотря на возраст, покажет свою лучшую игру, как и в прошлом году", - сказал Зарипов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Экс-хоккеист казанского "Ак Барса" и магнитогорского "Металлурга" Зарипов не сомневается, что Овечкин побьет высшее достижение Уэйна Гретцки по числу голов в истории НХЛ с учетом плей-офф.

"Я в этом уверен", - сказал Зарипов.

41-летний Овечкин играл за "Вашингтон" с 2005 года. Он – рекордсмен по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, 929 голов. С учетом плей-офф на его счету 1006 голов, что на десять меньше чем у рекордсмена по этому показателю Гретцки.

В 2018 году Овечкин выиграл Кубок Стэнли.