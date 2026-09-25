Тренер Сусленкова назвал Кузьмина серьезным соперником перед боем в Грозном

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Виталий Сланов, тренер российского тяжеловеса Артема Сусленкова, считает, что ему нельзя недооценивать соотечественника Сергея Кузьмина. Бой Сусленкова и Кузьмина пройдет 16 октября на вечере бокса в Грозном.

"Кузьмин — хороший оппонент с большим опытом и в любительском, и профессиональном боксе. У Сергея было несколько хороших боев. Несмотря на возраст, это крупный боксер. Сергей много спаррингов провел в США", — сказал Сланов "Интерфаксу".

Собеседник агентства отметил, что поражение Кузьмина от Мурада Халидова в октябре 2025 года не должно вводить в заблуждение относительно уровня его подготовки.

"Бой на бой не приходится. К противостоянию с Кузьминым нужно готовиться серьезно", — подчеркнул Сланов.

Сусленков на профессиональном ринге одержал 15 побед (10 – нокаутом) в 15 боях. На счету Сусленкова 19 побед (14 – нокаутом) при трех поражениях.