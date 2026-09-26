Российский гимнаст Заика стал автором нового именного элемента

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Россиянин Илья Заика успешно выполнил новый элемент на кольцах на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Париже.

Элемент включает в себя подъём силой по прямым рукам из виса вниз головой в крест вниз головой.

В федерации гимнастики России обратили вынимание на то, что новый элемент получает фамилию спортсмена, который первым успешно представил его на официальных соревнованиях.

"Элемент уже засчитан WG и получил имя "Заика". Его сложность — 0,8 балла (группа H)", - говорится в сообщении.

В квалификации Заика набрал 14,500 балла и вышел в финал в упражнении на кольцах с первого места. Финалы пройдут 27 сентября.