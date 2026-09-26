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Джордж Расселл выиграл Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Британец Джордж Расселл из команды Mercedes стал победителем Гран-при Азербайджана, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен (Red Bull), третье – его напарник по команде француз Исак Хаджар.

В личном зачете продолжает лидировать итальянец Кими Антонелли (в Баку финишировал пятым), в его активе 302 очка.

Второе место занимает Расселл (236), третье – британец Льюис Хэмилтон (199). Семикратный чемпион мира Хэмилтон сейчас защищает цвета Ferrari.

Следующий, 16-й этап "Формулы-1" пройдет 2-4 октября в Бахрейне.

автоспорт Формула-1
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