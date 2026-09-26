Боксер Кузьмин назвал нормой первое место сборной России в общем зачете ЧЕ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Чемпион Европы 2010 года, профессиональный боксер-тяжеловес Сергей Кузьмин высоко оценил выступление сборной России на чемпионате Европы в Софии, где команда заняла первое место в общекомандном зачете.

"Наша сборная триумфально выступила на чемпионате Европы в Болгарии. Хочется отметить наше первое общекомандное место. И это норма для сборной России. Наш бокс один из лучших в мире. Ребята получают новый опыт и квалификацию высокого уровня", - сказал Кузьмин "Интерфаксу"

"Что касается тяжеловеса Давида Сурова (завоевал золото в весовой категории свыше 90 кг – ИФ), это очень неплохой боксер, но еще многому надо учиться. Ему 21 год, совсем юный возраст. Но последние годы много перспективных боксеров, которые выделяются, но не набираются должного опыта и проигрывают свои профессиональные поединки, поэтому желаю Давиду набраться необходимого опыта и побеждать как можно дольше", - сказал Кузьмин "Интерфаксу".

Российские боксеры завоевали на ЧЕ в Софии 15 наград: 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые. С этими показателями они заняли первое место в медальном зачете.

Чемпионат Европы прошел под эгидой World Boxing, которая курирует отбор на Олимпийские игры. Россияне выступили на ЧЕ под флагом и гимном РФ.

Что касается Кузьмина 16 октября в Грозном он проведет поединок с соотечественником Артемом Сусленковым.