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Российский фигурист Семененко выиграл турнир в Словакии

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Российский фигурист Евгений Семененко занял первое место на Мемориале Ондрея Непелы в рамках серии "Челленджер" ISU.

По сумме короткой и произвольной программ в мужском одиночном катании россиянин набрал 292,09 балла.

Второе место занял представитель Италии Даниэль Грассль (278,80), третье - олимпийский чемпион 2026 года Михаил Шайдоров из Казахстана (272,75).

В июне этого года ISU объявил об отмене запрета россиянам и белорусам на участие в соревнованиях под эгидой организации. Спортсмены обеих стран теперь могут выступать в международных стартах, но в качестве нейтральных атлетов и при соблюдении отдельных критериев. ISU отстранила россиян и белорусов в марте 2022 года.

Евгений Семененко фигурное катание
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