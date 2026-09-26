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Сборная Испании по футболу победила Англию в Лигу наций УЕФА

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Испании со счетом 3:2 взяли верх над командой Англии в первом туре Лиги наций УЕФА.

Встреча прошла на поле стадиона "Уэмбли" в Лондоне.

В составе Испании голы забили Ламин Ямаль (2-я минута), Алекс Баэна (60), Микель Оярсабаль (74).

Авторы голов в составе англичан: Энтони Гордон (36), Гарри Кейн (40).

На 54-й минуте при счете 2:1 в пользу англичан Кейн не смог реализовать пенальти.

В другом матче Лиги А, самой статусной в турнире, сборная Хорватии со счетом 2:1 в гостях переиграла Чехию.

Авторы голов у Хорватии: Лука Модрич (47), Марко Пашалич (77), у Чехии точный удар нанес Адам Карабец (54).

Действующим и двукратным победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Португалии.

футбол
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