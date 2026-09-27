"Зенит" по пенальти обыграл "Шанхай Шэньхуа" в своем первом с 1955 года матче в Китае

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" в серии пенальти победили китайский "Шанхай Шэньхуа" в товарищеском матче.

Основное время встречи в Китае завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти успешнее оказался клуб из России (4:3).

Матчу предшествовало подписание в субботу договора клубов о сотрудничестве.

В рамках договоренностей планируется, в частности, проведение товарищеских игр между основными составами клубов, а также активное взаимодействие в сфере подготовки молодых футболистов. "Зенит" и "Шанхай Шэньхуа" намерены приглашать друг друга к участию в международных юношеских турнирах, проводить ежегодные стажировки для молодых игроков и тренеров, вести совместную работу по повышению квалификации тренерского состава. Для петербургского клуба поездка в Китай стала первой с 1955 года, когда "Зенит" первым из клубов СССР посетил КНР и в рамках турне провел 11 матчей. Первая игра серии тогда прошла против команды Центрального института физкультуры в присутствии Председателя КНР Мао Цзэдуна и закончилась со счетом 2:2.

В начале ноября 2025 года идею проведения товарищеской игры озвучил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Позже Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой российского кабмина поддержал проведение матча.